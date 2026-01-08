A Justiça condenou um homem pelos crimes de esturpro de vunerável, cometido quatro vezes contra as duas netas menores de 14 anos na época dos fatos, e por atentado violento ao pudor, cometido por duas vezes contra a irmã de sua nora, que tinha sete anos quando sofreu os abusos. Somadas, as penas totalizam oitenta e quatro anos de reclusão.
Os crimes foram cometidos em Alfenas, no Sul de Minas, entre os anos de 2008 e 2019. Por isso, em relação a uma das vítimas, o réu foi condenado por atentado violento ao pudor, visto que em 2008 esta era a tipificação penal vigente. Já em relação aos outros crimes, ocorridos em 2013 e 2019, foi condenado por estupro de vulnerável.
