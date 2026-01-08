Uma cadela da raça Yorkshire foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar na tarde dessa quarta-feira (7), após cair em um bueiro no bairro Santa Tereza, em Barbacena. O bueiro, destinado ao escoamento de águas pluviais, tem cerca de dois metros de profundidade.

De acordo com os bombeiros, o animal caiu pela abertura enquanto passeava pela rua com o tutor. No local, a equipe realizou a avaliação da ocorrência e utilizou um equipamento hidráulico para remover a tampa de concreto do bueiro.

Após a abertura, os militares aplicaram técnicas de salvamento terrestre e conseguiram retirar a cadela com segurança. Segundo a corporação, o animal não apresentava ferimentos e estava em bom estado de saúde.

Depois do resgate, a cadela foi devolvida ao dono. A ocorrência foi encerrada no local, sem necessidade de atendimento veterinário.

