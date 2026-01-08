Um homem de 52 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (8) após arremessar um galho de madeira contra um ônibus na BR-040, na altura do km 754, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata mineira. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar.

Segundo a PRF, o caso foi registrado por volta das 9h40, quando o veículo Mercedes-Benz/Mpolo Torino U foi atingido pelo objeto lançado à margem da rodovia. Após o chamado, os agentes localizaram o suspeito escondido em um matagal próximo ao local do fato.

FOTO: PRF - Reprodução

Ainda de acordo com a polícia, o homem informou que teria ficado nervoso ao tentar sinalizar para outros ônibus pararem, sem sucesso. O trecho, conforme a PRF, não é ponto autorizado de embarque e desembarque de passageiros.

A situação foi enquadrada, em princípio, como crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Santos Dumont. O suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) em data a ser definida.

