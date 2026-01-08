A Polícia Militar apreendeu drogas e aparelhos celulares durante uma ocorrência de tráfico registrada na noite dessa quarta-feira (7) no bairro Quarto Depósito. A ação ocorreu após denúncias apontarem a venda de entorpecentes em uma residência da região.

Segundo a PM, ao chegar ao local, os militares visualizaram cinco pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram. Durante a fuga, um dos suspeitos arremessou uma sacola plástica contendo drogas embaladas de forma padronizada, característica do comércio ilegal.

No interior do imóvel, os policiais localizaram e apreenderam 24 buchas de maconha, cinco porções de crack, um papelote de cocaína e três aparelhos celulares. Foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações e demais providências.

