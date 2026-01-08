Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Grogotó. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante patrulhamento e monitoramento em um condomínio apontado em denúncias anônimas como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo a PM, os militares observaram a comercialização de drogas, com um suspeito realizando as vendas na via pública enquanto outro monitorava a movimentação a partir de uma janela de um apartamento. Usuários abordados confirmaram ter adquirido drogas no local.

Após a confirmação, os policiais entraram no imóvel utilizado como base da atividade criminosa, onde apreenderam grande quantidade de maconha, crack e cocaína, além de um rádio comunicador, uma máquina de cartão e cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Durante a ação, um dos envolvidos conseguiu fugir, mas foi localizado posteriormente escondido sob um móvel em outro apartamento, após diligências. Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados por seus responsáveis legais.

