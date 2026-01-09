Uma operação da Polícia Militar realizada na madrugada desta sexta-feira (9) resultou na apreensão de drogas no bairro Residencial Lenheiro, em São João del-Rei.

Após denúncia anônima, os militares foram até uma casa em construção onde um homem de 30 anos estaria traficando drogas. No local, os policiais visualizaram uma balança de precisão e sentiram forte odor de maconha. Durante a ação, foram apreendidas seis barras prensadas de substância semelhante à maconha e uma balança.

Diligências em outro endereço ligado ao suspeito não localizaram o indivíduo. O material foi encaminhado à Polícia Civil, e as buscas pelo suspeito continuam.

