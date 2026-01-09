Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas na noite de quinta-feira (8), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Santa Cecília, em Barbacena.

De acordo com a PM, a abordagem ocorreu durante patrulhamento, quando os militares perceberam duas pessoas em atitude suspeita. Um dos adolescentes, de 16 anos, foi abordado após descartar um cigarro de maconha e relatou aos policiais que atuava como “aviãozinho” para um homem.

Na sequência, a equipe se deslocou até a residência de outro adolescente, de 15 anos, onde foi localizada uma quantidade significativa de cocaína. O menor afirmou que estava sendo coagido pelo mesmo homem para armazenar os entorpecentes.

Durante diligências, os militares também foram até a residência do suspeito apontado como responsável pelo esquema, um jovem de 21 anos. Ele conseguiu fugir ao pular muros de imóveis vizinhos, mas, no local, foi apreendida uma quantia em dinheiro.

Os dois adolescentes foram apreendidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia, acompanhados de suas mães, juntamente com o material recolhido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

