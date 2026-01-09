Um homem de 45 anos foi preso com drogas, armas de fogo e munições durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais realizada na terça-feira (6), em Barbacena, no Campo das Vertentes. A ação ocorreu no âmbito de uma investigação em andamento e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados ao enfrentamento do narcotráfico e a crimes associados.

Nos imóveis alvos da operação, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, dois revólveres calibre 32, uma garrucha calibre 22 e uma espingarda calibre 28, além de munições.

Também foram encontrados mais de 500 gramas de crack, cerca de 100 gramas de cocaína, aproximadamente um quilo de maconha e três comprimidos de ecstasy. Durante as buscas, foram apreendidos ainda frascos de medicamentos diversos e dinheiro em espécie.

A operação contou com o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal. Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

