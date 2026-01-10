Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (10), durante uma operação do Tático Móvel no bairro Bom Jesus, em Viçosa.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h, na Rua Castrolina A. Castro. Durante patrulhamento de combate à criminalidade, os policiais visualizaram um indivíduo carregando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, tentou esconder o objeto e desobedeceu à ordem de parada, fugindo a pé.

O suspeito foi alcançado pelos militares e, durante buscas no local e nas imediações, a sacola foi localizada com grande quantidade de entorpecentes.

Material apreendido:

247 papelotes de cocaína

53 pinos de cocaína grandes

34 pinos de cocaína pequenos

11 porções de cocaína

58 buchas de maconha

12 tabletes de maconha

24 pedras de crack

1 porção maior de crack

22 comprimidos de êxtase

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

