Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (10), durante uma operação do Tático Móvel no bairro Bom Jesus, em Viçosa.
A ocorrência foi registrada por volta das 9h, na Rua Castrolina A. Castro. Durante patrulhamento de combate à criminalidade, os policiais visualizaram um indivíduo carregando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, tentou esconder o objeto e desobedeceu à ordem de parada, fugindo a pé.
O suspeito foi alcançado pelos militares e, durante buscas no local e nas imediações, a sacola foi localizada com grande quantidade de entorpecentes.
Material apreendido:
- 247 papelotes de cocaína
- 53 pinos de cocaína grandes
- 34 pinos de cocaína pequenos
- 11 porções de cocaína
- 58 buchas de maconha
- 12 tabletes de maconha
- 24 pedras de crack
- 1 porção maior de crack
- 22 comprimidos de êxtase
O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.