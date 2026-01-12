Um motorista de 26 anos foi preso na manhã da última sexta-feira (9) por conduzir um caminhão sob influência de substância psicoativa na BR-265, altura do km 214, em Barbacena. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, que abordou o veículo após constatar sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora do condutor e a presença de droga no interior da cabine.

De acordo com a PM, o caminhão trator da marca Scania, acoplado a dois reboques e um semirreboque, transportava milho in natura e trafegava por um trecho de alto fluxo de veículos. Durante a fiscalização, os policiais perceberam forte odor característico de substância entorpecente no interior do veículo. Com o motorista, identificado pelas iniciais I. J. P., foi encontrado um cigarro de substância análoga à maconha, parcialmente consumido, que, segundo a corporação, teria sido utilizado durante a condução do caminhão.

Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Barbacena para as providências legais. Um cigarro de maconha foi apreendido.

BR | motorista | Preso