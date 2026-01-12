Uma colisão frontal entre dois veículos de carga foi registrada na manhã desta segunda-feira (12) entre os quilômetros 740 e 800 da BR-040, em trecho do município de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu por volta das 6h20 e provocou a interdição parcial da pista.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois caminhões envolvidos transportavam vergalhões e mercadorias diversas. Um dos condutores relatou dores no peito, possivelmente em decorrência do uso do cinto de segurança, mas não há confirmação de ferimentos graves até o momento.

O segundo veículo já estava em processo de remoção, e equipes da concessionária responsável pela rodovia atuam na limpeza final da pista para normalizar o tráfego. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.

Tags:

BR-040 | Colisão | Interdita | parcialmente