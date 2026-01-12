Uma operação da Polícia Militar desarticulou um esquema de tráfico de drogas no bairro Vila Resende, em Conselheiro Lafaiete, na noite de sexta-feira (9). Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante, e quase 200 pedras de crack foram apreendidas.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas apontarem que um jovem de 22 anos, que cumpria prisão domiciliar, continuava atuando no tráfico de drogas na região. Durante a operação, o comparsa, de 25 anos, foi abordado com seis pedras de crack e confessou o crime, informando que havia mais entorpecentes em sua residência.

No imóvel, com entrada autorizada, os militares apreenderam 20 pedras de crack, duas porções esfareladas da droga e R$ 1.961 em dinheiro, proveniente do tráfico.

Na casa do principal alvo, também com autorização para entrada, foram encontrados inicialmente R$ 626. Com o auxílio da cadela farejadora Nix, os policiais localizaram entorpecentes escondidos em vários pontos do imóvel. No total, foram apreendidas 170 pedras de crack, algumas já embaladas para venda, além de quatro porções esfareladas da substância.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido e aparelhos celulares, utilizados para a comercialização das drogas por meio de aplicativos e redes sociais.

Conselheiro Lafaiete | operação | Prende | Tráfico