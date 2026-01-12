Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas após tentar fugir da Polícia Militar. Ao perceber a presença policial, o suspeito iniciou fuga, mas foi alcançado e contido, mesmo apresentando resistência ativa.

Durante a abordagem, os militares encontraram com o autor 46 pedras de substância semelhante ao crack. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete.

