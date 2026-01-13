Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou duas pessoas mortas nessa segunda-feira (12), na comunidade de Santa Quitéria, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas, um homem de 47 anos e outro de 79, condutor e passageiro do carro, morreram no local após ficarem presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado pelo Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) após a informação inicial de vítimas encarceradas. No local, os militares constataram que a caminhonete, pertencente a uma empresa de prestação de serviços, era ocupada por cinco pessoas, todas conscientes, orientadas e sem ferimentos aparentes, que dispensaram atendimento médico.

Segundo informações apuradas no local, os dois ocupantes do automóvel eram pai e filho. Após os trabalhos da perícia e a liberação da cena pela autoridade competente, os bombeiros realizaram a retirada dos corpos utilizando equipamentos de desencarceramento, conforme os protocolos operacionais.

Em seguida, as vítimas foram entregues à Polícia Civil, responsável pelas providências legais. Concluídos os procedimentos, a guarnição recolheu os materiais utilizados, registrou informações e testemunhos e retornou à base, permanecendo em disponibilidade operacional.

Tags:

Batida