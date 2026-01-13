Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante por associação para o tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (12), no bairro Taboões, em Miraí, na Zona da Mata mineira. A prisão ocorreu durante o atendimento a uma denúncia anônima, que levou equipes policiais até uma residência do bairro.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram ao local para averiguar uma denúncia inicial relacionada à manutenção irregular de animais silvestres. Durante as diligências, um dos suspeitos fugiu ao pular o muro da casa, mesmo após ordem legal de parada. A companheira permaneceu no imóvel e autorizou a entrada da equipe para fiscalização.

No interior da residência, os policiais encontraram entorpecentes, balança digital, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Também foram identificados indícios de tentativa de descarte de substância semelhante à cocaína no banheiro. Em buscas complementares na área externa do imóvel, foram localizadas buchas de substância semelhante à maconha e pinos de substância semelhante à cocaína.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para atendimento médico, sendo posteriormente conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária, junto com todo o material apreendido. Ao todo, foram apreendidas oito buchas de maconha, seis pinos de cocaína e quatro celulares. O suspeito que fugiu do local segue sendo procurado.

Drogas | Tráfico