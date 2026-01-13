A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, nesta segunda-feira (12/1), um veículo roubado e prendeu em flagrante um homem de 24 anos por receptação, em Ervália, na Zona da Mata.

O automóvel havia sido roubado em dezembro de 2024, em São João do Meriti (RJ), e circulava com placas clonadas. A irregularidade foi identificada após o veículo ser visto em atitude suspeita na cidade.

As apurações confirmaram que outro carro com a mesma placa circulava simultaneamente no Rio de Janeiro, caracterizando a clonagem. O motorista afirmou ter comprado o veículo por meio de anúncio na internet.

Avaliado em cerca de R$ 80 mil, o automóvel foi apreendido e será devolvido ao proprietário. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e as investigações continuam.

Tags:

Polícia | polícia civil | Receptação | Veículo roubado