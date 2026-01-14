A Polícia Militar prendeu um jovem de 24 anos e uma mulher de 28 por posse ilegal de arma de fogo na tarde de terça-feira (13), no bairro João Bedeschi, em Barroso.

A ação ocorreu após denúncia anônima informar que o jovem estaria planejando um atentado e teria pedido à mulher que guardasse uma arma em sua residência. No local, a moradora entregou aos policiais uma sacola lacrada contendo um revólver calibre .38, com capacidade para seis munições.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado em outra residência. Na casa onde a arma foi encontrada, a PM apreendeu ainda uma pequena porção de substância semelhante à maconha.

Os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça.

