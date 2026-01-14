Uma ocorrência de tentativa de homicídio e receptação foi registrada na noite de terça-feira (13), por volta das 18h20, no Loteamento Morro dos Ventos, em São João del-Rei.

A Polícia Militar foi acionada após informações de que um jovem de 20 anos havia sido alvo de disparos de arma de fogo durante uma negociação para a compra de uma motocicleta. O encontro foi marcado para a conclusão da venda, após parte do valor já ter sido paga em uma oficina mecânica.

Durante o trajeto até uma área afastada do loteamento, o suspeito, um adolescente de 17 anos, pediu para parar e, em seguida, sacou uma arma de fogo, ameaçando a vítima. Houve luta corporal, a arma chegou a cair no chão, e o jovem conseguiu fugir em direção a uma área de mata. O suspeito retomou a arma e efetuou disparos, mas a vítima não foi atingida.

O autor fugiu do local levando a motocicleta, uma Honda CG 160 Fan, placa TDO-9A00. A vítima conseguiu deixar o local e retornou à residência com ajuda de um conhecido.

Durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar constatou que a motocicleta era clonada e possuía registro policial anterior. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. As buscas pelo autor da tentativa de homicídio continuam.

