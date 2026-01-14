Um homem de 47 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi preso na tarde dessa terça-feira (13) durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. A ação ocorreu no km 770 da rodovia, após informações repassadas pela Guarda Municipal Civil do município.

Segundo a PRF, o suspeito estaria deixando a cidade em um veículo Renault Sandero quando foi localizado e abordado durante patrulhamento. Após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina. Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do município, onde foram adotadas as demais providências legais.

