Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na terça-feira (13), em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, pelo crime de coação no curso do processo.

O suspeito é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) por violência doméstica contra a irmã, de 13 anos. Após a formalização da denúncia, ele passou a ameaçar e intimidar a vítima para tentar interferir nas investigações.

De acordo com a apuração policial, o homem voltou a ameaçar a adolescente no mesmo dia em que ela havia sido intimada a comparecer à delegacia para prestar depoimento.

Concluídos os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

