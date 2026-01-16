Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada nesta quarta-feira (15), na Rua João Calico, bairro Santo Antônio, em Coimbra. A ação contou com equipes da PM e do Tático Móvel.

Durante as diligências, os militares localizaram, em uma área de mata, grande quantidade de entorpecentes enterrados. No local, o menor foi abordado e identificado como responsável pela guarda e comercialização do material ilícito.

O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

Material apreendido:

R$ 649,00 em dinheiro;

71 pedras de crack;

39 buchas de maconha;

133 microtubos de cocaína;

1 porção de cocaína;

1 porção de maconha;

13 munições calibre .38;

1 câmera de videomonitoramento.

Tags:

Drogas | Menor | Tráfico | tráfico de drogas