Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada nesta quarta-feira (15), na Rua João Calico, bairro Santo Antônio, em Coimbra. A ação contou com equipes da PM e do Tático Móvel.

Durante as diligências, os militares localizaram, em uma área de mata, grande quantidade de entorpecentes enterrados. No local, o menor foi abordado e identificado como responsável pela guarda e comercialização do material ilícito.

O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

Material apreendido:

  • R$ 649,00 em dinheiro;
  • 71 pedras de crack;
  • 39 buchas de maconha;
  • 133 microtubos de cocaína;
  • 1 porção de cocaína;
  • 1 porção de maconha;
  • 13 munições calibre .38;
  • 1 câmera de videomonitoramento.

Foto: PMMG - Itens apreendidos

