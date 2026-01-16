Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada nesta quarta-feira (15), na Rua João Calico, bairro Santo Antônio, em Coimbra. A ação contou com equipes da PM e do Tático Móvel.
Durante as diligências, os militares localizaram, em uma área de mata, grande quantidade de entorpecentes enterrados. No local, o menor foi abordado e identificado como responsável pela guarda e comercialização do material ilícito.
O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.
Material apreendido:
- R$ 649,00 em dinheiro;
- 71 pedras de crack;
- 39 buchas de maconha;
- 133 microtubos de cocaína;
- 1 porção de cocaína;
- 1 porção de maconha;
- 13 munições calibre .38;
- 1 câmera de videomonitoramento.
