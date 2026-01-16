Uma carreta carregada com papelão prensado foi destruída por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (16), no km 5 da rodovia MG-353, no trecho entre os municípios de Guarani e Piraúba, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo teria sido causado por uma pane elétrica, possivelmente no sistema de farol do veículo. As chamas se espalharam rapidamente devido à natureza altamente combustível da carga, resultando em perda total da carreta e do material transportado.

Para o combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo, foram utilizados cerca de 18 mil litros de água. A ocorrência teve início por volta das 22h40 e se estendeu até as 6h20.

Não houve vítimas.

A operação contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária, que realizou o controle do tráfego, e de uma retroescavadeira, utilizada na remoção do material queimado. Até o fechamento desta matéria, a rodovia seguia com meia pista interditada, aguardando a retirada completa do caminhão e dos resíduos.

A carreta havia saído do Sul de Minas com destino a Cataguases.

Tags:

MG