Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde desta quinta-feira (15), no bairro Santa Luzia, em Barbacena.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncia anônima informando a prática de tráfico em um estabelecimento de lavagem de veículos. No local, os militares abordaram o suspeito e, durante buscas no escritório do estabelecimento, localizaram sobre uma mesa 20 buchas de substância análoga à maconha, já embaladas para venda, além de cinco aparelhos celulares de origem não comprovada.

O autor alegou que a droga seria para consumo pessoal, porém, diante dos indícios e do teor da denúncia, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.

