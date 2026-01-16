O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação “Dalila”, em Conceição das Alagoas, para apurar novos desdobramentos do homicídio de Ailton de Oliveira Silva Filho, o “Beia”, ocorrido em 29 de maio de 2025, na área de lazer Lagoa Park.

A ação, conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do município com apoio da Polícia Militar e do Gaeco/Uberaba, resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Segundo o MPMG, há indícios da participação de uma pessoa ainda não investigada, que teria auxiliado na preparação e execução do crime, em articulação com os réus já pronunciados pelo Tribunal do Júri.

As investigações seguem sob sigilo.