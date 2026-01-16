Um acidente entre uma picape e uma motocicleta deixou um homem em estado grave na tarde dessa quinta-feira (15), na BR-040, em Conselheiro Lafaiete. O acidente ocorreu por volta das 17h24, nas proximidades da empresa CHB, e envolveu uma VW Saveiro, que seguia no sentido Juiz de Fora, e uma motocicleta Yamaha YBR Factor, que trafegava em direção ao município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o motociclista tentava atravessar a rodovia ao sair do local de trabalho quando foi atingido pela caminhonete. Com a força do impacto, ele foi arremessado a vários metros de distância.

A vítima, identificada pelas iniciais V.A.C., apresentava ferimentos graves, com sangramentos e suspeita de fraturas. Após receber os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Maternidade São José, onde deu entrada diretamente na Sala Vermelha.

O condutor da picape sofreu apenas escoriações leves, recebeu atendimento no local e optou por não ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

A sinalização da pista e o controle do tráfego ficaram sob responsabilidade da concessionária EPR Via Mineira. A Perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos técnicos que irão subsidiar a apuração das causas do acidente.

Tags:

acidente | BR | BR-040 | C | Conselheiro Lafaiete | moto | Motociclista