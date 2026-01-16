Um homem de 32 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (15), em Cataguases, suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto a uma joalheria localizada no Centro do município. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito é investigado em pelo menos oito procedimentos relacionados a furtos cometidos contra residências, estabelecimentos comerciais e duas escolas públicas. Há ainda registros de apuração por roubo e por envolvimento com o tráfico de drogas.

A tentativa de furto que motivou a prisão aconteceu na madrugada do dia 7 de janeiro. Conforme a investigação, o homem tentou invadir a joalheria por meio de arrombamento, mas não conseguiu acessar o interior do estabelecimento devido a um segundo obstáculo físico existente no local, o que impediu a consumação do crime.

As apurações também indicam que a maior parte dos delitos atribuídos ao investigado ocorreu durante a noite ou na madrugada, o que aponta um padrão de atuação recorrente nesse período.

A prisão foi resultado de uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar, no âmbito do Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública (GIESP), que reúne forças de segurança e conta com apoio do Ministério Público para o enfrentamento à criminalidade no município.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Ação | Centro | Furto | Joalheria