Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (16), na Rua Drumond, no bairro União, em Viçosa. A apreensão ocorreu durante uma operação realizada após denúncia anônima, que indicava a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com as informações apuradas no local, a abordagem confirmou a veracidade da denúncia. Com o menor, foram encontrados diferentes tipos de drogas já fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie.

Ao todo, os agentes apreenderam 27 pedras de crack, seis pinos de cocaína, dois recipientes contendo cocaína, uma bucha de maconha e R$240 em dinheiro. O material foi recolhido e encaminhado para as providências legais cabíveis.

O adolescente foi apreendido e conduzido, acompanhado dos responsáveis legais, para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

