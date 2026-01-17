Três homens foram condenados pelo assassinato de um homem espancado com pauladas, socos, chutes e facadas na estação do Move São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em 8 de novembro de 2024, após os réus acreditarem, de forma equivocada, que a vítima teria cometido importunação sexual perto de crianças que dormiam nas proximidades.

O julgamento foi realizado pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Os réus foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel, além do crime de corrupção de menores.

Um dos acusados recebeu pena de 21 anos e dois meses de prisão, em regime fechado. Na sentença, a juíza Maria Beatriz Fonseca da Costa Biasutti Silva destacou que o réu foi o principal agressor, tendo quebrado uma cadeira de plástico no corpo da vítima e desferido mais de dez facadas. Os outros dois condenados receberam penas de 19 anos e seis meses de prisão, também em regime fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a vítima era conhecida na região por ser uma pessoa tranquila e que não se envolvia em conflitos. No dia do crime, uma mulher acusou falsamente o homem de ter praticado importunação sexual próximo a crianças.

Mesmo ciente de que o fato não havia ocorrido, a mulher teria saído pelas ruas gritando que a vítima era um estuprador. Após ouvirem as acusações, os três réus, acompanhados de dois adolescentes, cercaram o homem e passaram a agredi-lo violentamente até a morte.

Ao todo, cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, foram denunciadas pelo MPMG. Em julho de 2025, um dos acusados foi impronunciado, e o processo foi desmembrado em relação à mulher, que ainda aguarda julgamento.

