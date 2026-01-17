O corpo de um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (12), foi encontrado na manhã deste sábado (17) no Rio das Mortes, em São João del-Rei. A vítima foi localizada por pescadores, próxima à margem e em meio à vegetação, nas imediações do campus Cetan da Universidade Federal, em avançado estado de decomposição.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e isolaram a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Familiares e conhecidos compareceram ao local e confirmaram a identidade do jovem, que vinha sendo procurado desde o início da semana.

Segundo o sargento Oliveira, responsável pela ocorrência, o ponto onde o corpo foi encontrado fica cerca de 1,5 km distante do local onde o adolescente teria entrado na água. Na terça-feira (13), um familiar encontrou o celular da vítima às margens do rio, sob a Ponte do Bezerrão, o que reforçou as buscas naquela região.

Desde o desaparecimento, as ações de procura mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, das Polícias Militar e Civil, além de familiares e amigos do jovem. As causas da morte ainda serão esclarecidas. De acordo com os bombeiros, somente após a conclusão do laudo pericial será possível determinar o que aconteceu.

Tags:

Corpo | Encontrado | morte