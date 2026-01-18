Um acidente envolvendo um carro e um poste de energia elétrica deixou duas pessoas feridas e provocou risco iminente de eletrocussão na madrugada deste domingo (18), na Rua Sena Madureira, em Barbacena. A colisão ocorreu por volta de 1h20, em frente à Madeireira São José, quando o veículo atingiu a estrutura, que se rompeu e caiu sobre a via pública.

Com o impacto, duas vítimas ficaram no interior do automóvel, enquanto cabos energizados passaram a representar perigo para moradores, pedestres e motoristas que circulavam pelo local. Havia grande aglomeração de pessoas e o trânsito ainda não havia sido interrompido no momento inicial da ocorrência.

A área foi isolada e o tráfego totalmente interditado para garantir a segurança, com o afastamento de civis e retirada de veículos próximos ao poste danificado. Uma das vítimas já estava fora do carro e foi atendida e encaminhada para uma unidade hospitalar. A segunda pessoa, que permanecia dentro do veículo, também foi resgatada e levada para atendimento médico após os procedimentos de segurança.

As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao hospital de referência. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para eliminar o risco elétrico, enquanto a Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os levantamentos no local após a estabilização da área.

As causas do acidente serão apuradas.

