Uma denúncia de ameaças de morte resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, na tarde de sexta-feira (16), no bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont. A Polícia Militar foi acionada após uma jovem de 19 anos relatar que vinha sendo ameaçada pelo ex-namorado, de 24 anos.

Durante a ocorrência, os militares localizaram o suspeito em sua residência. Diante de indícios de envolvimento com o tráfico, a proprietária do imóvel autorizou a realização de buscas no local. No interior da casa, foram apreendidos 35 papelotes de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, material utilizado para embalar entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade de polícia judiciária, juntamente com todo o material apreendido.

