Um homem de 24 anos foi preso na tarde de sábado (17) no terminal rodoviário do bairro São Pedro, em Barbacena, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e por dano a um caixa eletrônico.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncia de dano ao equipamento instalado no terminal. No local, os militares abordaram o suspeito e, durante a busca pessoal, encontraram 15 buchas de substância análoga à maconha, além de R$20 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Ainda segundo relatos de outras pessoas que estavam no terminal, o homem estaria tentando comercializar entorpecentes de forma contínua no local. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e dano ao patrimônio, sendo encaminhado à Polícia Judiciária para as demais providências.

Tags:

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas