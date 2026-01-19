A Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas em Conselheiro Lafaiete durante operações realizadas entre sexta-feira (16) e domingo (18), nos bairros São Sebastião e Paulo Sexto.

Na sexta-feira, dois jovens, de 21 e 23 anos, foram presos no Bairro São Sebastião. Com eles, os militares apreenderam pedras de crack, dinheiro trocado e celulares. A dupla tentou fugir, mas foi contida e confessou o crime.

No domingo, no Bairro Paulo Sexto, um jovem de 21 anos foi preso após a PM flagrar uma transação de drogas. Foram apreendidas buchas de maconha, R$ 95 em dinheiro e uma balança de precisão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

