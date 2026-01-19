A Polícia Militar apreendeu armas e prendeu um homem de 51 anos por ameaça, na manhã de sábado (17), na localidade rural de Santa Vitória, cidade Porto Firme.

A ocorrência foi registrada após um homem de 44 anos relatar que havia sido intimidado pelo suspeito, que teria exibido uma arma de fogo. O autor foi localizado pelos militares e tentou se desfazer da arma para evitar o flagrante.

Durante a ação, a PM apreendeu um revólver calibre .32 municiado, além de dois canivetes e uma espingarda de pressão. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

