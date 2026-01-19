Um homicídio foi registrado na manhã de sexta-feira (16), por volta das 6h35, na região central de São João del-Rei.

A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima, um homem de 43 anos, já sem vida. Segundo informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta preta se aproximaram da vítima, efetuaram os disparos e fugiram em direção ao bairro Bonfim.

O Sãmu confirmou o óbito. A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe e constatou cerca de sete perfurações no corpo da vítima. O tipo de arma utilizada não foi identificado.

As diligências seguem em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores.