Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas envolvidas na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 18h10, no km 692,2 da BR-116, em Muriaé.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi uma colisão lateral em sentidos opostos, seguida de saída de pista, envolvendo um VW Gol e uma carreta. O condutor da carreta, que seguia no sentido Miradouro–Muriaé, invadiu a contramão ao fazer uma curva acentuada em aclive, tombou o veículo e colidiu lateralmente com o automóvel, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o VW Gol foi arremessado para fora da pista, descendo uma ribanceira. No carro estavam três ocupantes: um homem de 45 anos, uma mulher de 47 anos e uma criança de 6 anos. O casal sofreu lesões leves e a criança não se feriu. O motorista da carreta, de 58 anos, sofreu ferimentos, cujo quadro ainda estava sendo avaliado.

Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Paulo de Muriaé. O atendimento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do resgate da concessionária Ecoriominas e do Samu.

