Uma batida frontal entre uma carreta e um ônibus de excursão deixou uma pessoa morta e 17 feridas na noite desta segunda-feira (19), por volta das 22h20, na BR-356, altura do km 256, no início da subida da Serra de Pirapanema, em Muriaé.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o motorista do ônibus morreu no local e ficou preso às ferragens. O condutor da carreta sofreu ferimentos graves. Os demais ocupantes do ônibus tiveram ferimentos variados, incluindo fraturas e escoriações.

Equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Muriaé, com apoio de Unidades de Resgate e Socorro, além de Unidades de Suporte Avançado (USA) e Básico (USB) do Samu, de Muriaé, Miraí, Ervália e Patrocínio do Muriaé, atuaram no atendimento à ocorrência.

Ao todo, 17 vítimas, entre homens, mulheres e crianças, receberam atendimento pré-hospitalar, foram estabilizadas e encaminhadas ao Hospital São Paulo.

Após a liberação da perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram a retirada do corpo do motorista do ônibus, que foi encaminhado à funerária de plantão. A Polícia Militar ficou responsável pelo controle e sinalização do trânsito até a liberação da via. Os bombeiros também atuaram na eliminação de riscos, com a aplicação de serragem na pista para conter o óleo derramado pela carreta e evitar novos acidentes.

