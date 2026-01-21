Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) na Avenida Olívia de Castro Almeida, em Viçosa, durante patrulhamento da equipe do Tático Móvel, nessa terça-feira (20) sob a acusação de receptação.

Segundo a PM, os militares se depararam com uma motocicleta CG preta ocupada por dois suspeitos. Já era de conhecimento da corporação que o veículo era produto de furto ocorrido em data anterior. Ao perceber a aproximação policial, o condutor tentou fugir, acelerando a motocicleta em alta velocidade.

Após serem alcançados, o condutor ainda tentou nova evasão, enquanto o passageiro fugiu a pé. A equipe policial se dividiu e conseguiu alcançar e prender ambos os suspeitos, além de recuperar a motocicleta.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado.

Uma motocicleta CG preta foi recuperada.





Tags:

Ação | Furto | PM | Polícia | Polícia Militar | Policial