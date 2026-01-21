Um homem de 41 anos morreu após um incêndio atingir a residência onde estava, na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Paulo VI, em Conselheiro Lafaiete. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h e, após controlar as chamas e entrar no imóvel, encontrou a vítima já sem vida.

De acordo com as informações apuradas no local, as equipes iniciaram o combate inicial ao fogo para reduzir os riscos estruturais e garantir condições seguras de entrada na casa. Em seguida, foi realizada a varredura interna, quando o corpo foi localizado.

Após a confirmação do óbito, os bombeiros deram continuidade ao combate definitivo e ao trabalho de rescaldo, evitando que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos.

A remoção do corpo seguiu os protocolos operacionais. Equipes do SAMU, da Polícia Militar e da Polícia Civil também estiveram no local. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para apurar as causas do incêndio.

As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

Tags:

incêndio