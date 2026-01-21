Um jovem de 20 anos foi preso após uma perseguição policial no bairro Caminho Novo, em Barbacena, na noite dessa terça-feira (20). A ocorrência teve início quando a Polícia Militar suspeitou de uma motocicleta que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, colidiu com o veículo policial e continuou a evasão. O passageiro acabou caindo e foi contido no local após tentar escapar a pé e resistir à abordagem.

Durante a conversa, os policiais identificaram contradições no relato do suspeito e se deslocaram até a residência dele. Com autorização formal da moradora, foram realizadas buscas no imóvel, onde os militares encontraram 52 invólucros de maconha, um tablete da droga prensada, sete comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, material usado para a dolagem e R$ 1.720 em dinheiro.

Além disso, em um terreno próximo à casa, foram localizados quatro pés de maconha. Diante do material apreendido, o jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda durante a custódia, segundo a Polícia Militar, o autor passou a ofender e ameaçar os militares, o que resultou também no registro do crime de desacato.

