Dois motoristas morreram após uma colisão entre dois caminhões na madrugada desta quarta-feira (21), por volta das 4h, no km 46 da rodovia MGC-265, na zona rural de Rio Pomba. O acidente envolveu uma carreta carregada com blocos de granito e um caminhão de pequeno porte que trafegava no sentido contrário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a carreta perdeu o controle em uma curva e atingiu o outro veículo. No local, as equipes realizaram a prevenção de incêndio e constataram o óbito dos dois condutores, o motorista da carreta, de 48 anos, e o motorista do caminhão menor, de 49 anos.

Após a confirmação das mortes, a perícia técnica foi acionada. Concluídos os trabalhos periciais, os bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas, que estavam presas às ferragens, e aplicaram serragem na pista para evitar novos acidentes.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) por uma funerária de Rio Pomba. Os veículos permaneceram no local aguardando a remoção por guincho e, até o momento, a rodovia segue totalmente interditada, sob responsabilidade da Polícia Militar.

As causas do acidente serão apuradas e só poderão ser confirmadas após a conclusão do laudo pericial.

