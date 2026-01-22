Uma ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (20), um homem de 31 anos apontado como líder do tráfico de drogas em Formiga, no Oeste de Minas.

O suspeito era foragido da Justiça há cerca de quatro anos e era o último alvo das operações Snowblind e Venator. Ele foi localizado após trabalho de inteligência, com apoio de drone, e preso durante cerco do 63º Batalhão da PM. Ao tentar fugir, se feriu e foi levado para atendimento médico.

Outro homem foi preso em flagrante por tráfico. No local, foram apreendidos arma, dinheiro, celulares, motocicleta e drogas.

Tags:

foragido