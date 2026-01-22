A Polícia Federal concluiu, em 21 de janeiro de 2026, inquérito policial que resultou no indiciamento de um brasileiro, residente em Varginha, por perseguição virtual contra uma cidadã mexicana. Os fatos teriam ocorrido entre 2020 e 2023.

Em fevereiro de 2023, a PF cumpriu mandado judicial na residência do investigado, onde apreendeu equipamentos eletrônicos que passaram por perícia. A vítima, moradora de Chihuahua, no México, foi ouvida por meio de Acordo de Cooperação Internacional.

Em depoimento, a mulher relatou perseguição reiterada pelas redes sociais após o término do relacionamento, incluindo a divulgação de fotos íntimas em perfis falsos, o que teria causado exposição difamatória.

Com base nas provas coletadas e no depoimento da vítima, a Polícia Federal indiciou o suspeito pelos crimes de stalking (art. 147-A), pornografia não consensual (art. 216-C) e falsa identidade (art. 307) do Código Penal. As penas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão.

O inquérito foi encaminhado à Justiça Federal.