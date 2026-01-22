Uma idosa de 70 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde de quarta-feira (21), após sofrer uma queda dentro de sua residência, em Carangola.

Segundo o CBMMG, a vítima caiu de cerca de 2,5 metros após o piso da cozinha ceder. Ela estava sozinha no imóvel e foi encontrada por um vizinho. Os bombeiros realizaram o resgate com técnicas adequadas devido às condições do local.

A idosa, que apresentava ferimentos nas pernas, foi encaminhada à Casa de Caridade de Carangola pelo Samu. A Defesa Civil avaliou a estrutura e interditou o imóvel por risco estrutural.