Um homem de 26 anos e uma mulher de 31 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde dessa quarta-feira (21), no bairro Padre Cunha, em Barbacena. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante o monitoramento de um local alvo de denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Segundo a PM, os militares observaram a chegada de uma motocicleta Honda CB 300 ocupada pelo casal e realizaram a abordagem. Durante a ação, o condutor tentou dispensar uma pedra bruta de substância semelhante ao crack. Já a passageira entregou voluntariamente um cigarro artesanal contendo maconha e crack.

Diante de inconsistências nas informações apresentadas sobre o local de moradia, a guarnição se deslocou até a residência dos suspeitos. No imóvel, foram encontradas duas buchas de maconha, uma balança de precisão, seis comprimidos de ecstasy, oito aparelhos celulares de procedência duvidosa e R$496 em dinheiro.

A motocicleta foi apreendida, e o casal foi encaminhado à delegacia para as demais providências legais. O material localizado também foi recolhido e apresentado à autoridade policial.

Tags:

Abordagem Policial | Casal | Drogas | Policial | Preso | Tráfico | tráfico de drogas