Um acidente do tipo colisão frontal foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 16h30, no km 26 da BR-267, em Argirita. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações, um automóvel Chevrolet Astra descia a Serra de Argirita quando, sob forte chuva, o condutor perdeu o controle direcional do veículo. O carro invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta que transportava micro-ondas.

Não houve vítimas. Após o acidente, os veículos foram removidos por serviços de guincho acionados pelos próprios condutores envolvidos.

Tags:

BR | C | Carreta | Carro