Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (21), por volta das 19h30, na localidade de Ventania, zona rural de Ervália. Dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

A PM foi acionada após o encontro de um cadáver no interior de uma residência. No local, os militares constataram que a vítima apresentava sinais de agressões na cabeça.

Durante as diligências, dois indivíduos, de 23 e 20 anos, ambos do sexo masculino, foram localizados e apresentaram versões contraditórias sobre os fatos. Um deles acabou confessando ter agredido a vítima com um pedaço de madeira, objeto que foi localizado e recolhido pela perícia.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para as providências legais. O caso segue sob investigação.