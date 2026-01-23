Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont.

De acordo com a PM, o suspeito recebeu ordem legal de parada, mas fugiu a pé por vielas da região. Após perseguição, ele foi interceptado no interior de um estabelecimento comercial, onde apresentou resistência, sendo necessária a utilização de algemas.

Durante varredura no trajeto da fuga, os militares localizaram duas sacolas contendo 21 buchas de maconha, três papelotes de cocaína, 42 pedras de crack, duas pedras brutas de crack, seis tabletes de maconha e material utilizado para dolagem.

Em uma busca domiciliar, também foi encontrado um pote com cocaína pura. O homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas e resistência, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Tags:

1 | Droga | Drogas | Preso | Santos Dumont | Tráfico | tráfico de drogas