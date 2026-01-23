Três pessoas foram presas nessa quinta-feira (22) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro São Benedito, em Conselheiro Lafaiete, em uma operação que desarticulou pontos de tráfico de drogas na região. As ações resultaram na apreensão de ecstasy, crack, cocaína, maconha, haxixe, além de balanças de precisão, dinheiro e outros materiais ligados ao tráfico.

Na primeira residência alvo da operação, dois homens, de 22 e 23 anos, foram detidos após serem flagrados no momento em que, segundo a Polícia Militar, ocorria a entrega de entorpecentes a usuários. No imóvel, os militares apreenderam drogas já fracionadas e prontas para a venda, além de uma balança de precisão e materiais comumente utilizados no comércio ilegal. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: PMMG - Reprodução

De acordo com informações policiais, o suspeito de 22 anos é apontado como figura atuante na estrutura do tráfico local e possui registros anteriores relacionados ao crime. Ele também é citado como suspeito de envolvimento em um homicídio consumado, fato que será apurado pelas autoridades competentes.

Na segunda intervenção, em outro imóvel do mesmo bairro, uma mulher de 25 anos foi abordada ao chegar à residência. Com ela, foram encontrados um tablete de maconha, uma balança de precisão e uma porção de haxixe. Segundo a polícia, a suspeita tentou se desfazer do material ao perceber a presença dos militares, mas foi contida.

Durante buscas no imóvel, com apoio da cadela farejadora Nix, foram apreendidos sete comprimidos de ecstasy, 43 pedras de crack e mais um tablete de maconha. As diligências se estenderam a uma segunda construção no mesmo terreno, onde os policiais localizaram outros sete comprimidos de ecstasy, oito buchas de maconha, um tablete de cocaína, R$182 em dinheiro, uma máquina de cartão e um telefone celular.

FOTO: PMMG - Reprodução

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e, assim como os demais envolvidos, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. As investigações seguem para apurar a participação dos suspeitos e a extensão da atuação do grupo no tráfico de drogas na região.

