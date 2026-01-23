A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou um roubo a um estabelecimento comercial em Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, e identificou três suspeitos de participação direta no crime, além de um receptador e do veículo utilizado na ação. A investigação foi finalizada nesta sexta-feira (23) e encaminhada ao Poder Judiciário.

Segundo as apurações, o crime ocorreu em setembro do ano passado. Os suspeitos chegaram ao local armados, encapuzados e usando luvas, em um veículo previamente adulterado, com parte da lataria coberta por plásticos. No interior do estabelecimento, anunciaram o roubo, fizeram ameaças às vítimas, restringiram a liberdade delas e levaram dinheiro e outros bens.

As investigações começaram logo após o crime e incluíram diligências que permitiram identificar os envolvidos e o automóvel usado na ação criminosa.

Atualmente, dois dos suspeitos estão presos. O terceiro investigado ainda não foi localizado e é procurado pela polícia. O inquérito foi concluído e segue agora para análise do Judiciário, que adotará as providências cabíveis.

